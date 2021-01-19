В Химках две несовершеннолетние подруги выпали с балкона 17 этажа. По предварительной версии, произошёл несчастный случай.
Как сообщает издание vesti. ru, трагедия произошла днём 19 января в микрорайоне Подрезково. Обе девочки упали на козырёк подъезда. Одна из подруг от полученных травм погибла на месте, ей было 12 лет. За жизнь второй девочки борются врачи.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, имел место несчастный случай: девочки делали на балконе фото и могли случайно упасть.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.