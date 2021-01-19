Санитарка больницы на Алтае заявила в полицию о пьянках руководства

В Алтайском крае санитарка одной из больниц пожаловалась в полицию на пьяные выходки руководства.

Как сообщает издание fedpress. ru, инцидент произошёл в селе Лебяжьем. Санитарка местной туберкулёзной больницы обратилась в правоохранительные органы в связи с пьянством руководства на рабочем месте. Она заявила, что главврач, завхоз и санитарки употребляют спиртное, оскорбляют подчинённых, а иногда дело доходит до драк.

В настоящее время от руководства медучреждения и регионального Минздрава официальных комментариев по данному поводу не поступало.