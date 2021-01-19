В Алтайском крае санитарка одной из больниц пожаловалась в полицию на пьяные выходки руководства.
Как сообщает издание fedpress. ru, инцидент произошёл в селе Лебяжьем. Санитарка местной туберкулёзной больницы обратилась в правоохранительные органы в связи с пьянством руководства на рабочем месте. Она заявила, что главврач, завхоз и санитарки употребляют спиртное, оскорбляют подчинённых, а иногда дело доходит до драк.
В настоящее время от руководства медучреждения и регионального Минздрава официальных комментариев по данному поводу не поступало.
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