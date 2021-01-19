Маленькая девочка выжила после падения в канализационный люк

На Сахалине пятилетняя девочка провалилась в канализационный люк и выжила. Сейчас ребёнок находится в больнице.

Как сообщает издание osnmedia. ru, инцидент произошёл 17 января в Южно-Сахалинске. Вечером девочка не вернулась домой после катания с горки.

В поисках пропавшего ребёнка были задействованы спасатели, волонтёры и правоохранители. Девочку нашли в тот же день в канализационном люке. В настоящее время ребёнок находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

ТАСС сообщает, что после происшествия был уволен руководитель участка МКП "Городской водоканал".