Школьник свёл счёты с жизнью после педсовета в Красноярском крае

В Красноярском крае ученик седьмого класса покончил с собой. Причиной могла стать плохая успеваемость в школе.

Как сообщает издание "Красноярский рабочий", трагедия произошла в Манском районе в доме семьи ребёнка накануне. Ребёнок каким-то образом получил доступ к охотничьему ружью отца.

Отмечается, что причиной трагедии мог стать прошедший недавно педсовет, где обсуждали успеваемость детей. Соседи семьи рассказали, что во время ссор мальчик часто уходил в лес.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете предварительной причиной трагедии называют несчастный случай.