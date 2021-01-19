Двое новосибирцев пытались украсть в городском парке чугунный забор

В Новосибирске двух молодых людей уличили в краже металлического забора из городского парка. Их задержал на месте наряд ДПС.

Как сообщает издание osnmedia. ru, полицейские во время патрулирования обратили внимание на подозрительный автомобиль у парка. У авто отсутствовал регистрационный номер и был открыт капот. Молодой человек, стоявший рядом с транспортом, заметно нервничал.

Правоохранители решили провести проверку автомобиля и выяснилось, что в нём находятся детали чугунного забора, украденного из городского парка. Позже на месте задержали и второго участника кражи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.