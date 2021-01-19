Подросток из Саратова во время ссоры убил сожителя матери

В Саратове 17-летнего подростка подозревают в убийстве сожителя своей матери. Ведётся расследование.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в ночь с 18 на 19 января. Мать юного саратовца поссорилась со своим 52-летним сожителем. Желая вступиться за мать, молодой человек избил мужчину. От полученных повреждений сожитель женщины позже скончался.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, на месте работает прокурор Волжского района. В рамках проверки будет дана оценка профилактической работы с семьёй и подростком.