Молодого человека из Архангельска арестовали за изготовление 30 бомб

В Архангельске молодого человека арестовали за изготовление 30 самодельных бомб. В его квартире нашли компоненты для изготовления взрывных устройств.

Как сообщает издание "Правда севера", 27-летнего местного жителя подозревают в изготовлении взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили в квартире подозреваемого 30 готовых самодельных взрывных устройств, компоненты для их изготовления, а также инициирующие средства, в числе которых фитили и огнепроводный шнур.

В отношении архангелогородца возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.