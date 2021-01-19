Жители Калининграда спасли босую девочку, сбежавшую из дома

В Калининграде шестилетняя девочка босиком сбежала из дома. Её спасли случайные прохожие.

Как сообщает ren. tv, инцидент произошёл 16 января в посёлке Храброве. Местные жители заметили на улице девочку, которая была без верхней одежды и босиком. Прохожие обнаружили её с признаками обморожения, в настоящее время она находится в больнице.

По некоторым данным, девочка сбежала из дома от пьяного отчима и отправилась искать свою мать.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего.