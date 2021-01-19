Трёхлетнюю девочку похитил в Бурятии вооружённый мужчина

В Бурятии вооружённый мужчина ворвался в дом местного жителя и похитил его трёхлетнюю дочь.

Как сообщает издание sibnet. ru, инцидент произошёл в Хорниском районе. Неизвестный ворвался в дом мужчины и, угрожая оружием, похитил его трёхлетнюю дочь, после чего скрылся. Отец ребёнка немедленно обратился в полицию.

Правоохранители направили ориентировки на похитителя по всем постам, и спустя некоторое время его задержали на въезде в Улан-Удэ. В автомобиле, помимо злоумышленника, находились женщина и девочка. Оказалось, что женщина — мать ребёнка, которая находится в разводе с отцом девочки. Она обратилась в суд с тем, чтобы дочь проживала с ней, и, не дожидаясь решения, попросила ранее судимого знакомого выкрасть девочку.

В итоге, по фатку произошедшего возбудили уголовное дело. Похитителю грозит до 12 лет колонии.