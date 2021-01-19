В Якутии обнаружено тело главы одного из муниципалитетов. По некоторым данным, мужчина мог покончить с собой.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, было обнаружено тело главы муниципального образования "Урицкий наслег" Степана Иванова.
В Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Некоторые местные СМИ сообщают, что тело чиновника было найдено на его рабочем месте, по предварительной версии, он покончил с собой.
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