Тело главы муниципалитета обнаружено в Якутии

В Якутии обнаружено тело главы одного из муниципалитетов. По некоторым данным, мужчина мог покончить с собой.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, было обнаружено тело главы муниципального образования "Урицкий наслег" Степана Иванова.

В Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Некоторые местные СМИ сообщают, что тело чиновника было найдено на его рабочем месте, по предварительной версии, он покончил с собой.