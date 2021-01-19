Жительница Ростовской области утопила в ведре новорождённого внука

В Ростовской области женщина утопила в ведре новорождённого внука и закопала труп во дворе дома.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Сальском районе в январе этого года. Женщина приняла на дому роды у своей 23-летней дочери, а затем утопила новорождённого ребёнка в ведре. Когда она убедилась, что младенец скончался, женщина завернула его в пакет и захоронила на территории своего участка.

В полицию обратилась родственница подозреваемой, которая узнала о произошедшем. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.