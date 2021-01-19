Четыре землетрясения за сутки произошли в Якутии

В Якутии за прошедшие сутки произошли четыре землетрясения. Это были сильнейшие подземные толчки в регионе за последние месяцы.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Якутский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", подземные толчки происходили глубокой ночью и рано утром. Магнитуда сильнейшего землетрясения составила 5.0, остальные были несколько слабее. Эпицентр находился на глубине 15 километрах.

Отмечается, что землетрясение, магнитудой 5.0 было сильнейшим в регионе за последние два месяца. Однако, в региональном управлении МЧС сообщили, что землетрясение не ощущалось. Это связано с тем, что вечная мерзлота гасит силу подземных толчков.