Кому и зачем может понадобиться ваш номер СНИЛС

Под предлогом выплат от государства и оформления документов мошенники могут выманить номер вашего СНИЛС, чтобы получить доступ к пенсионным накоплениям.

Впрочем, предлог может быть любым, главное — получить доступ к нужной информации. Чаще всего мошенники давят на жадность и страх, ещё одним признаком возможных мошеннических действий является срочность. Потенциальную жертву стараются убедить, что надо подписать какие-то документы или указать необходимые данные прямо сейчас, иначе можно потерять якобы причитающиеся деньги.

Получив доступ к номеру СНИЛС гражданина, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе пенсионных средств в какой-нибудь негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение. Впрочем, точно так же может поступить и недобросовестный сотрудник НПФ — тоже за агентское вознаграждение.

"Для защиты от действий мошенников не стоит передавать третьим лицам свои личные данные. Все оформления бумаг нужно проводить в офисах организаций, убедившись, что у них есть необходимые лицензии", — рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент общественного объединения "Опора России" Павел Сигал.

Эксперт уточнил, что у сотрудника организации стоит попросить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его работу в фонде или другой организации. Подписывать документы следует после их внимательного прочтения. Если вам что-то не понятно — не стесняйтесь попросить разъяснений.