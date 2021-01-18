Житель Воронежа украл в магазине коньяк, угрожая продавцу ножовкой

В Воронеже местный житель ворвался в магазин с садовой ножовкой и похитил дорогой алкоголь. Теперь его ждёт колония.

Как сообщает издание novostivoronezha. ru, мужчина, угрожая сотруднику магазина режущим инструментом, потребовал выдать ему дорогой алкоголь. Затем, не дождавшись ответа, схватил с прилавка бутылку коньяка и скрылся.

Однако дерзкому грабителю этого показалось мало, и позже он вернулся в магазин, где его оперативно скрутили полицейские.

Позже мужчина сознался в содеянном. Теперь ему грозит 10 лет заключения.