Из-за пожара в общежитии в Орле эвакуировали 200 человек

В Орле из-за пожара в студенческом общежитии были эвакуированы 200 человек. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает издание oreltimes. ru, инцидент произошёл в общежитии Орловского госуниверситета имени И. С. Тургенева, расположенном на улице Мопра. В региональном управлении МЧС рассказали, что огнеборцы смогли оперативно ликвидировать возгорание, которое распространилось на площади пять квадратных метров. Сделать это удалось благодаря срабатыванию системы оповещения.

Отмечается, что в пожаре никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины возгорания.