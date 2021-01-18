Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Подмосковье

В Московской области во время испытаний выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы самолёт МС-21.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в подмосковном аэропорту Жуковский. Во время испытаний судно отрабатывало экстренное торможение и имитацию отказа одного из двигателей, когда самолёт выкатился за пределы ВПП.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Отмечается, что инцидент никак не повлиял на работу аэропорта, так как происшествие случилось во время испытаний. Кроме того, по некоторым данным, ЧП произошло в сложных метеоусловиях.