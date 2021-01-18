Очередное землетрясение произошло в Приангарье

Утром в Приангарье произошло небольшое землетрясение. Местные жители ощутили слабый подземный толчок.

Как сообщает издание baikal24. ru со ссылкой на Байкальский филиал Единой Геофизической службы РАН, колебание земной поверхности было зафиксировано в 5:52 по местному времени. Отмечается, что Иркутске ощущался подземный толчок мощностью в два балла.

Установлено, что данное сейсмособытие — афтершок мощного землетрясения, произошедшего 12 января в районе озера Хубсугул в Монголии. Тогда магнитуда землетрясения составила 8,7.