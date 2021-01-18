Двух женщин-судей убили боевики в Афганистане

В столице Афганистана боевики убили двух женщин-судей. Ещё один пострадавший ранен.

Как сообщает издание newinform. com, инцидент произошёл утром 17 января в районе Кала-е-Фатуллах. Нападавшие были на мотоциклах, они открыли стрельбу по автомобилю, в котором находились судьи. Две женщины погибли. Ещё один человек ранен, в настоящее время он госпитализирован.

Отмечается, что ответственность за убийство судей на себя не взяла ни одна из террористических группировок.

Издание сообщает, что в последние дни участились преступления. Трое полицейских погибли во время взрывов в Баглане и Кабуле. Кроме того, недавно в столице Афганистана был убит военный сил НАТО.