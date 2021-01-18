Житель Новосибирска помог сыну избить десятилетнего ребёнка

В Новосибирске местный житель помог малолетнему сыну избить десятилетнего мальчика. В итоге все участники конфликта подали друг на друга заявления в полицию.

Как сообщает РИА "Новости", информация о происшествии распространилась в местных СМИ и соцсетях. Инцидент произошёл в Кировском районе города. Двое десятилетних мальчиков повздорили у горки на детской площадке. Затем к ним подошёл отец одного из мальчиков и повалил второго, пока его сын избивал его.

В итоге оба мальчика получили повреждения. У ребёнка, которого толкнул взрослый мужчина, подозрение на сотрясение мозга.

Отмечается, что обе стороны конфликта подали друг на друга заявления в полицию. Проводится проверка.