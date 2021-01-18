Муж убитой рязанской журналистки признал вину в её убийстве

Алексей Шепляков признал вину в убийстве своей супруги Жанны Шепляковой, которая работала главным редактором портала "Рязань.Лайф".

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на следователя Евгения Баканова. 18 января Железнодорожный районный суд Рязани арестовал мужа журналистки на два месяца.