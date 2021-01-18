Алексей Шепляков признал вину в убийстве своей супруги Жанны Шепляковой, которая работала главным редактором портала "Рязань.Лайф".
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на следователя Евгения Баканова. 18 января Железнодорожный районный суд Рязани арестовал мужа журналистки на два месяца.
"Он вину признал. Обратился сразу же в орган полиции в Твери, где написал явку с повинной", — отметил Баканов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.