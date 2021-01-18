Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребёнка в Саратове

В Саратове стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика. Ребёнку потребовалась госпитализация.

Как сообщает издание discover24. ru, о происшествии рассказала мать мальчика в одном из местных пабликов в социальной сети. Саратовчанка отметила, что первой на ребёнка набросилась собака, у которой была клипса, подтверждающая, что животное стерилизовано.

В настоящее время потерпевший мальчик находится в медучреждении, где проходит лечение. Мать ребёнка намерена обращаться в надзорные органы и предать инцидент максимальной огласке, чтобы решить проблему бродячих собак в городе. Издание отмечает, что эта проблема актуальна в Саратове с 2019 года.