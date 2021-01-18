В Москве бизнесмен расстрелял мужчину из "травмата"

В одном из московских кафе бизнесмен открыл огонь из травматического оружия по мужчине и причинил его здоровью тяжкий вред.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"В среду, 13 января, в столичном кафе "Сикварули" мужчина 1980 года рождения, уроженец Грузинской ССР, не менее трех раз выстрелил в голову и грудь другого посетителя", — утверждает источник.

Нападавший скрылся с места происшествия, однако его задержали на следующий день и возбудили уголовное дело.