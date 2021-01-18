Школьный автобус попал в ДТП в Тюменской области

Школьный автобус столкнулся с автомобилем в деревне Якуши Тюменского района.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

"От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль — в забор. В автобусе ехали 17 первоклассников и сопровождающий, дети были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. 38-летний водитель „Кадиллака“ доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус, который развез их по домам", - сказано в сообщении.