Во время игры в снежки мужчина получил удар ножом в спину в Украине

В Украине мужчина играл с ребёнком в снежки и получил нож в спину от пенсионерки.

Как сообщает издание vse42. ru, инцидент произошёл в Одесской области. Местный житель 45 лет играл в снежки с ребёнком неподалёку от памятника воинам. Во время игры снежки летели в сторону монумента, поэтому проходящая мимо пожилая супружеская пара сделала мужчине замечание.

Между мужчиной и пенсионерами завязалась перепалка, во время которой одессит ударил пожилого оппонента. После этого пенсионерка достала нож и вонзила его мужчине в спину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.