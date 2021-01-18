В Украине мужчина играл с ребёнком в снежки и получил нож в спину от пенсионерки.
Как сообщает издание vse42. ru, инцидент произошёл в Одесской области. Местный житель 45 лет играл в снежки с ребёнком неподалёку от памятника воинам. Во время игры снежки летели в сторону монумента, поэтому проходящая мимо пожилая супружеская пара сделала мужчине замечание.
Между мужчиной и пенсионерами завязалась перепалка, во время которой одессит ударил пожилого оппонента. После этого пенсионерка достала нож и вонзила его мужчине в спину.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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