В Томской области местные жители подделывали медицинские документы и полисы ОСАГО, и продавали подделки в пяти регионах России.
Как сообщает издание news. vtomske.ru, следствие полагает, что с января 2017 года по май прошлого года томичи изготавливали поддельные полисы ОСАГО и бланки медицинских документов, которые продавали в интернете.
Кроме того, подельники обманули несколько человек, оформив им фейковые полисы ОСАГО под видом настоящих.
Установлено, что поддельные документы мошенники сбывали в пяти регионах страны. В ближайшее время уголовное дело в отношении жителей Томской области будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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