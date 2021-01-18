Томичи продавали поддельные страховые документы в пяти регионах

В Томской области местные жители подделывали медицинские документы и полисы ОСАГО, и продавали подделки в пяти регионах России.

Как сообщает издание news. vtomske.ru, следствие полагает, что с января 2017 года по май прошлого года томичи изготавливали поддельные полисы ОСАГО и бланки медицинских документов, которые продавали в интернете.

Кроме того, подельники обманули несколько человек, оформив им фейковые полисы ОСАГО под видом настоящих.

Установлено, что поддельные документы мошенники сбывали в пяти регионах страны. В ближайшее время уголовное дело в отношении жителей Томской области будет передано в суд для рассмотрения по существу.