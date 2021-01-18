В Омске многодетная мать и её семилетний сын провалились под лёд реки Иртыш во время катания с горки.
Как сообщает издание omskinform. ru, инцидент произошёл накануне. Многодетная мать с детьми пришли, чтобы покататься на горке, спуск которой ведёт прямо на лёд Иртыша. На реке семилетний мальчик провалился под лёд, и мать тут же бросилась его спасать, но сама оказалась в воде. В итоге, женщину и её ребёнка спасли очевидцы.
Портал newsomsk. ru отмечает, что люди катались не со специально установленной горки, а со спуска набережной, потому оказывались на льду водоёма. Очевидцы рассказывали, что и после инцидента люди продолжали кататься, несмотря на образовавшуюся полынью.
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