Многодетная мать с ребёнком провалились под лёд, катаясь с горки

В Омске многодетная мать и её семилетний сын провалились под лёд реки Иртыш во время катания с горки.

Как сообщает издание omskinform. ru, инцидент произошёл накануне. Многодетная мать с детьми пришли, чтобы покататься на горке, спуск которой ведёт прямо на лёд Иртыша. На реке семилетний мальчик провалился под лёд, и мать тут же бросилась его спасать, но сама оказалась в воде. В итоге, женщину и её ребёнка спасли очевидцы.

Портал newsomsk. ru отмечает, что люди катались не со специально установленной горки, а со спуска набережной, потому оказывались на льду водоёма. Очевидцы рассказывали, что и после инцидента люди продолжали кататься, несмотря на образовавшуюся полынью.