Житель Приморья с ножом похитил из магазина клетку с попугаями

Житель Артёма, вооружённый ножом, похитил из магазина клетку с попугаями. Теперь ему грозит длительное заключение.

Как сообщает РИА "Новости", 28-летний местный житель распивал спиртное, а когда горячительные напитки в его доме закончились, решил пойти на преступление. Он ворвался в магазин и, угрожая продавцу ножом, похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями, после чего скрылся.

Сотрудник магазина обратился в полицию. Приморца задержали по горячим следам. Он рассказал, что похищенные деньги отел спустить на алкоголь и продукты, а попугаев подарить девушке. Дома у задержанного нашли украденные деньги и птиц. Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сумма причинённого молодым человеком ущерба составила шесть тысяч рублей, а вот в колонию он может отправиться на 10 лет.