Водитель из Петербурга открыл огонь по пешеходам

В Санкт-Петербурге конфликт между пешеходами и автомобилистом закончился стрельбой со стороны последнего.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл ночью 17 января на проспекте Культуры на севере города. Водитель автомобиля поссорился с группой пешеходов. Между ними завязалась словесная перепалка, а затем автомобилист достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам.

В итоге стрелка задержал наряд Росгвардии, который осуществлял патрулирование района. Один из пешеходов в результате стрельбы был ранен, его госпитализировали.