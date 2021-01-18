Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока самолёт совершил экстренную посадку. Причиной стала поломка шасси.

Инцидент произошёл с самолётом DHC-6 авиакомпании "Аврора", сообщает РИА "Новости". Воздушное судно малой авиации выполняло учебно-тренировочный полёт, во время которого произошло частичное разрушение правого пневматика шасси, в результате чего самолёт вынужден был совершить аварийную посадку.

В аэропорту сообщили, что из-за инцидента был направлен на запасной аэродром рейс авиакомпании "Якутия", а также задерживается самолёт из Южно-Сахалинска. В остальном аэропорт работает в штатном режиме, все лайнеры будут прибывать и отправляться по расписанию.