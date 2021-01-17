Ковид--диссиденты обстреляли автобус в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону разыскивают пассажиров с оружием, которые уже второй раз открывали огонь по рейсовым автобусам.

Об инцидентах сообщил глава регионального департамента транспорта Христофор Ермашов. По его словам, между водителем и пассажирами автобуса произошёл конфликт из-за того, что последние отказались надевать медицинские маски.

Водитель заявил, что не будет обслуживать пассажиров и никуда не поедет. Тогда двое человек достали оружие и повредили выстрелом дверь автобуса. Инцидент со стрельбой произошёл уже на двух маршрутах: №80 и №66.

Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников, поскольку после содеянного им удалось скрыться.