Недавно сообщалось о том, что у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз.
Однако судно на самом деле принадлежало украинскому оператору. Большинство моряков были украинцами. Только два человека являлись россиянами.
В районе происшествия была организована спасательная операция. По предварительной информации, всего на сухогрузе было 13 членов экипажа. Были обнаружены тела четырёх погибших моряков. Ещё шестерых удалось спасти. Судьба остальных остаётся неизвестной.
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