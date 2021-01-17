Новая информация о крушении сухогруза у берегов Турции

Недавно сообщалось о том, что у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз.

Однако судно на самом деле принадлежало украинскому оператору. Большинство моряков были украинцами. Только два человека являлись россиянами.

В районе происшествия была организована спасательная операция. По предварительной информации, всего на сухогрузе было 13 членов экипажа. Были обнаружены тела четырёх погибших моряков. Ещё шестерых удалось спасти. Судьба остальных остаётся неизвестной.