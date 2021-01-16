Убивший журналистку в Рязани рассказал о мотивах преступления

Муж главного редактора издания "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой убил супругу из-за ревности.

Об этом подруга погибшей журналистки рассказала "Подъёму". По её словам, супруги уже давно не жили вместе. Шеплякова хотела развестись с мужем, однако он пытался вернуть жену.

"Алексей этого никак не хотел принять, настраивал детей против неё", — утверждает подруга Шепляковой.

После убийства журналистки её супруг забрал детей и отвёз их к родственникам в Тверскую область, а затем вернулся в полицию с повинной.