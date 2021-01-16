Задержан убийца главного редактора "Рязань.Лайф". Журналистку убил муж

Муж главного редактора "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой сам обратился в полицию с повинной и сообщил об убийстве.

Вечером 15 января Алексей Шепляков приехал к жене, чтобы забрать детей, однако женщина отказала ему. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и нанёс несколько ударов своей супруге. Накануне журналистка говорила родственникам и друзьям, что собирается развестись.

Ранее "Правда. Ру" писала, что тело Жанны Шепляковой было обнаружено в её квартире с многочисленными ножевыми ранениями.