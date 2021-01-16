Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Стас Барецкий врезался в Range Rover в Санкт-Петербурге
Германия передала России информацию по Навальному
Тимати присмотрел обручальное кольцо за миллиард рублей
Юрий Лоза рассказал, как обхитрил финансовую пирамиду
Малышева объяснила, почему Грачевский не победил COVID-19
WhatsApp отложил введение новых правил
Жапаров признан победителем президентских выборов в Киргизии
Трамп захотел узнать имена республиканцев, которые его предали
Слова Собчак про чмо в пуховичке вызвали гнев подписчиков

В Москве работал притон под прикрытием массажного салона

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Москве сотрудники полиции ликвидировали притон, который работал под прикрытием массажного салона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники выявили и ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией. По адресу места происшествия задержана подозреваемая — 38-летняя приезжая женщина. Злоумышленница работала в салоне в качестве администратора. В её обязанности входило разъяснение сотрудницам условий предоставления ими интимных услуг под видом массажа. Также сотрудники полиции задержали пятерых приезжих девушек в возрасте от 19 до 30 лет, оказывающих услуги сексуального характера за денежное вознаграждение", — сказано в сообщении.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Тимати присмотрел обручальное кольцо за миллиард рублей
Юрий Лоза рассказал, как обхитрил финансовую пирамиду
Малышева объяснила, почему Грачевский не победил COVID-19
WhatsApp отложил введение новых правил
Жапаров признан победителем президентских выборов в Киргизии
Трамп захотел узнать имена республиканцев, которые его предали
Слова Собчак про чмо в пуховичке вызвали гнев подписчиков
На Занзибаре сгорел отель, где отдыхали российские туристы
В России создали тест для определения "британского" штамма коронавируса
Стас Пьеха заступился за Филиппа Киркорова перед литовским МИД
Популярное
Российский шоу-бизнес
Супруге Грачевского разрешили попрощаться с мужем перед смертью

Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.

Супруге Грачевского разрешили попрощаться с мужем перед смертью
Не стрелять себе в ногу: почему США сняли санкции с "ВСМПО-Ависма"
Экономика и бизнес
Не стрелять себе в ногу: почему США сняли санкции с "ВСМПО-Ависма"
Российский шоу-бизнес
Подруга Грачевского раскрыла тайну завещания худрука "Ералаша"
Экономика и бизнес
Власти вкладывают почти всю валюту за границей
Любовь Степушова Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе Любовь Степушова Усам Оздемиров "Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы Усам Оздемиров Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "Трампизм" остаётся Рустем Сафронов
Комментарии
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Логинов поднял сборную России на седьмое место в эстафете Оберхофа
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
"Великий украинский учёный": Зеленский о Королёве
Либерализм — начало конца
В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше
"Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы
"Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
"Великий украинский учёный": Зеленский о Королёве
Власти вкладывают почти всю валюту за границей
"Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Власти вкладывают почти всю валюту за границей
Почему киргизы проявили редкостное единодушие на президентских выборах?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников