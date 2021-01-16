В Москве сотрудники полиции ликвидировали притон, который работал под прикрытием массажного салона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники выявили и ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией. По адресу места происшествия задержана подозреваемая — 38-летняя приезжая женщина. Злоумышленница работала в салоне в качестве администратора. В её обязанности входило разъяснение сотрудницам условий предоставления ими интимных услуг под видом массажа. Также сотрудники полиции задержали пятерых приезжих девушек в возрасте от 19 до 30 лет, оказывающих услуги сексуального характера за денежное вознаграждение", — сказано в сообщении.