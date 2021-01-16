На Занзибаре сгорел отель, где отдыхали российские туристы

В отеле Blue Bahari в городе Пвани-Мчангани на архипелаге Занзибар произошёл крупный пожар. Возгорание произошло в соседнем здании, однако огонь через пальмы перекинулся на отель, в котором проживали россияне и туристы из других стран.

Всем туристам удалось вовремя покинуть горящий отель, поэтому жертв и серьёзных травм удалось избежать. Всех переселили в другие отели, однако большинство туристов не успели забрать свои вещи, поскольку отель сгорел всего за 27 минут.