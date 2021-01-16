В Подмосковье задержали судью за взятку в 13 миллионов рублей

В Подмосковье задержан судья Лыткаринского городского суда по подозрению в коррупции.

Операция по поимке судьи была проведена ФСБ. Его задержали с поличным при получении 13 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По предварительным данным, судья обещал за вознаграждение избавить от уголовной ответственности фигуранта дела о незаконном обороте запрещённых веществ.