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Водитель автобуса отобрал у девочки шапку в качестве платы за проезд

Происшествия

В Хабаровске водитель автобуса отобрал шапку у девочки-подростка, у которой не хватило денег на проезд.

Как сообщает ТАСС, в хабаровских СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что водитель одного из автобусов отнял шапку у 14-летней девочки в качестве оплаты за проезд. В итоге ребёнок вынужден был идти домой по морозу в -20 градусов без головного убора.

По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что личность водителя автобуса на данный момент установлена.

Автор: Максим Щегольков
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