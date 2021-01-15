Водитель автобуса отобрал у девочки шапку в качестве платы за проезд

В Хабаровске водитель автобуса отобрал шапку у девочки-подростка, у которой не хватило денег на проезд.

Как сообщает ТАСС, в хабаровских СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что водитель одного из автобусов отнял шапку у 14-летней девочки в качестве оплаты за проезд. В итоге ребёнок вынужден был идти домой по морозу в -20 градусов без головного убора.

По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что личность водителя автобуса на данный момент установлена.