Житель Курской области насмерть замёрз во дворе собственного дома

В Курской области местный житель насмерть замёрз во дворе собственного дома. Он не смог дойти до дома всего несколько шагов.

Как сообщает издание 46tv. ru со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф, трагедия произошла в селе Паники Медвенского района. Причиной смерти 45-летнего мужчины стало переохлаждение, которое "дополнялось" сильной степенью опьянения погибшего. Отмечается, что курянин не смог дойти до дома всего пару шагов. Его тело обнаружили во дворе дома.