Американцы напали на курьера из-за пиццы в Москве

В Москве американцы напали с ножом на доставщика пиццы. Известно, что у нападавших есть российское гражданство.

Как сообщает издание gazeta.ru, американцы заказали доставку пиццы на дом. Когда приехал курьер, они отказались платить за заказ, а затем и вовсе отобрали у него товар на две тысячи рублей. Когда доставщик попытался вернуть украденное, один из мужчин достал нож и стал ему угрожать.

Полиции удалось разыскать нападавших, которые пояснили, что отняли у курьера пиццу так как были голодны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.