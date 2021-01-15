В Москве американцы напали с ножом на доставщика пиццы. Известно, что у нападавших есть российское гражданство.
Как сообщает издание gazeta.ru, американцы заказали доставку пиццы на дом. Когда приехал курьер, они отказались платить за заказ, а затем и вовсе отобрали у него товар на две тысячи рублей. Когда доставщик попытался вернуть украденное, один из мужчин достал нож и стал ему угрожать.
Полиции удалось разыскать нападавших, которые пояснили, что отняли у курьера пиццу так как были голодны.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.