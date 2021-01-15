Мальчик погиб во время катания на "ватрушке" в столице

В Москве несовершеннолетний скончался во время катания на "ватрушке". Ведётся расследование.

Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла на северо-западе столицы на глазах у горожан. После спуска на "ватрушке" мальчик сильно ударился головой и потерял сознание.

Свидетели произошедшего вызвали бригаду медиков, однако врачи не смогли помочь пострадавшему, им оставалось лишь зафиксировать смерть ребёнка.

В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.