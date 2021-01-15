Мужчина напал с ножом на десятилетнего пасынка в Балашове

В Балашове мужчина напал с ножом на десятилетнего пасынка. Известно, что мужчина был нетрезв.

Как сообщает "Московский комсомолец", в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что её супруг напал с ножом на десятилетнего сына и удерживает его, высказывая угрозы.

Правоохранители оперативно выехали на место, обезвредили злоумышленника и задержали его. Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.