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Мужчина напал с ножом на десятилетнего пасынка в Балашове

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Балашове мужчина напал с ножом на десятилетнего пасынка. Известно, что мужчина был нетрезв.

Как сообщает "Московский комсомолец", в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что её супруг напал с ножом на десятилетнего сына и удерживает его, высказывая угрозы.

Правоохранители оперативно выехали на место, обезвредили злоумышленника и задержали его. Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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