В Балашове мужчина напал с ножом на десятилетнего пасынка. Известно, что мужчина был нетрезв.
Как сообщает "Московский комсомолец", в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что её супруг напал с ножом на десятилетнего сына и удерживает его, высказывая угрозы.
Правоохранители оперативно выехали на место, обезвредили злоумышленника и задержали его. Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.