После вакцинации от коронавируса скончались 23 человека в Норвегии

В Норвегии после вакцинации от коронавируса скончались 23 человека. Всемирная организация здравоохранения следит за расследованием.

Как сообщает издание russian. rt.com, представитель ВОЗ Катарина де Кат отметила, что организация находится в тесном контакте с норвежскими властями и внимательно следит за расследованием смертей после вакцинации.

Известно, что все скончавшиеся были привиты вакциной фирмы Pfizer. Смерти зафиксированы лишь среди пациентов старше 80 лет.

Кампания по вакцинации Pfizer стартовала в Норвегии 27 декабря прошлого года, в настоящее время через вакцинацию прошли 25 тысяч человек.