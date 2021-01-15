В Норвегии после вакцинации от коронавируса скончались 23 человека. Всемирная организация здравоохранения следит за расследованием.
Как сообщает издание russian. rt.com, представитель ВОЗ Катарина де Кат отметила, что организация находится в тесном контакте с норвежскими властями и внимательно следит за расследованием смертей после вакцинации.
Известно, что все скончавшиеся были привиты вакциной фирмы Pfizer. Смерти зафиксированы лишь среди пациентов старше 80 лет.
Кампания по вакцинации Pfizer стартовала в Норвегии 27 декабря прошлого года, в настоящее время через вакцинацию прошли 25 тысяч человек.
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