В Брянске психически нездоровый местный житель смог получить разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия.
Как сообщает издание riastrela. ru, мужчина скрывался от медиков и правоохранителей, но позже всё же был задержан. У него обнаружили четыре единицы оружия. Учитывая обстоятельства, суд принял решение о переосвидетельствовании задержанного в психдиспансере.
Отмечается, что в настоящее время мужчина задержан, а оружие у него изъято. После задержания его поместили в психиатрическую лечебницу.
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