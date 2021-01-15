Звуки взрывов испугали жителей нескольких районов Челябинска

В Челябинске жители некоторых районов сообщали, что слышали звуки взрывов. Ситуацию прояснили в экстренных службах города.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл 15 января. Жители Тракторозаводского и Центрального районов сообщали, что слышали громкие хлопки, похожие на взрывы.

Однако в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска поспешили успокоить бдительных сограждан. Оказалось, что взрывы были связаны с проведением плановых работ на территории завода "Пластмасс" в Копейске. На предприятии сообщили, что в течение дня произойдёт до 20 взрывов, которые прекратятся вечером.

Известно, что завод занимается производством оборонной продукции, в частности, взрывчатки. Вероятно, взрывы были связаны с её утилизацией.