В Москве местные жители обнаружили зашитый в шторы труп пожилого мужчины. Оказалось, его смерть не носит криминальный характер.
Как сообщает "Московский комсомолец", жители дома на Энергетической улице обнаружили тело мужчины у подъезда. Шторы были плотно зашиты вдоль тела, а сам труп перевязан лентой.
Позже выяснилось, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Соседка покойного рассказала, что он скончался от рака, а у его сожительницы не было денег на похороны, поэтому она решила так избавиться от тела. Затем оказалось, что в квартире женщины находится ещё и скелетированный труп её сына.
В итоге, женщину поместили в психиатрическую клинику.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.