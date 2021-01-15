Зашитый в шторы труп пожилого мужчины обнаружили в Москве

В Москве местные жители обнаружили зашитый в шторы труп пожилого мужчины. Оказалось, его смерть не носит криминальный характер.

Как сообщает "Московский комсомолец", жители дома на Энергетической улице обнаружили тело мужчины у подъезда. Шторы были плотно зашиты вдоль тела, а сам труп перевязан лентой.

Позже выяснилось, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Соседка покойного рассказала, что он скончался от рака, а у его сожительницы не было денег на похороны, поэтому она решила так избавиться от тела. Затем оказалось, что в квартире женщины находится ещё и скелетированный труп её сына.

В итоге, женщину поместили в психиатрическую клинику.