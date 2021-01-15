В Евпатории местную жительницу подозревают в убийстве девятилетнего сына. Поо некоторым данным, женщина страдает психическим расстройством.
Как сообщает издание gorod24. online, трагедия произошла 14 января в доме 39-летней подозреваемой. Женщина нанесла мальчику телесные повреждения, а затем задушила его. Ребёнок скончался.
Отмечается, что мать погибшего мальчика страдает психическим расстройством, после инцидента её госпитализировали. Для установления степени её вменяемости назначено проведение экспертизы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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