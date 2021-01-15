В Тюменской области автомобиль сбил медика, который прошёл 50 километров до деревни за инструментами.
Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл 18 декабря прошлого года. Фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. По некоторым данным, медику не предоставили автомобиль, чтобы вернуться за инструментами, и тогда 39-летний мужчина решил отправиться за ними пешком в деревню, расположенную в 50 километрах.
После того, как врач прошёл примерно 27 километров, его сбил автомобиль. От полученных повреждений мужчина скончался. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
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