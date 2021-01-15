В Калмыкии из-за обрушившейся стены торгового центра погиб местный житель. Ещё один мужчина пострадал.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета, инцидент произошёл в Элисте 14 января. Обрушилась стена торгового центра "Гранд", в котором проводились ремонтные работы. Местный житель 24 лет скончался на месте, 23-летний молодой человек был госпитализирован с травмами.
В настоящее время Следственный комитет и прокуратура республики проводят проверку по факту произошедшего.
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