Из-за обрушения стены торгового центра погиб житель Калмыкии

В Калмыкии из-за обрушившейся стены торгового центра погиб местный житель. Ещё один мужчина пострадал.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета, инцидент произошёл в Элисте 14 января. Обрушилась стена торгового центра "Гранд", в котором проводились ремонтные работы. Местный житель 24 лет скончался на месте, 23-летний молодой человек был госпитализирован с травмами.

В настоящее время Следственный комитет и прокуратура республики проводят проверку по факту произошедшего.