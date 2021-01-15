Пенсионер из Подмосковья открыл стрельбу по полицейским

В Московской области пенсионер открыл стрельбу по полицейским из охотничьего ружья. Мужчину задержали.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в городе Пушкино утром 15 января. Сотрудники полиции прибыли в один из домов, где 64-летний хозяин угрожал устроить взрыв. Когда стражи порядка подошли к двери буйного пенсионера, он открыл огонь из охотничьего ружья.

В итоге мужчину всё же задержали. На месте были изъяты ружьё и гильза. Помимо стрелка, в отдел полиции доставили всех, кто находился в злополучной квартире.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.