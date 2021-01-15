Иномарка упала с моста в реку в Республике Алтай

В столице Республики Алтай женщина не справилась с управлением автомобилем и упала на машине с моста в реку.

Как сообщает местное новостное издание "Новости Горного Алтая", инцидент произошёл в Горно-Алтайске днём 14 января. Горожанка 38 лет управляла иномаркой и двигалась по улице Ленина. Проезжая по мосту через реку Улала она не справилась с управлением и, врезавшись в перила упала с моста.

Сообщается, что находившиеся в машине женщина и её ребёнок 2018 года рождения отделались ушибами, госпитализация им не потребовалась.